В Македонии правительство утвердило законопроект о переименовании страны

Далее проект закона о ратификации нового названия страны будет представлен на рассмотрение парламента.

В понедельник, 18 июня, правительство Республики Македония утвердило законопроект о ратификации соглашения с Грецией, который предусматривает смену названия страны (РМ). Такое решение в Скопье приняли на 74-й регулярной сессии Кабинета Министров, сказано на сайте ведомства, пишет "Новое время". Документ призван "решить разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817(1991) и 845 (1993)". Законопроект был выдвинут Министерством иностранных дел Македонии. Читайте такжеВ Греции после подписания исторического соглашения с Македонией начались протесты и столкновения (фото, видео) Далее проект закона о ратификации нового названия страны будет представлен парламенту Республики Македонии. Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Решению предшествовали длительные переговоры. Сменить название Македонии требовали жители Греции, считая неуместным использование названия своего северного региона страной-соседкой.

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