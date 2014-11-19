В отеле, где остановился Путин на саммите G20, более 75% номеров заняла его охрана – источник
09:01, 19 ноября 2014Мир
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Британский таблоид рассказал, что президент России Владимир Путин во время посещения саммита Большой двадцатки постоянно пользовался услугами дегустатора.
REUTERS
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на The Daily Mail.
"В ходе его недолгого пребывания в брисбенском отеле Hilton во время саммита G20 блюда для Путина пробовали перед тем, как он начинал есть, чтобы убедиться, что они не отравлены, и его зачастую окружала толпа сотрудников органов безопасности", - сообщает британский таблоит.
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Кроме того, анонимный сотрудник отеля приоткрыл завесу над строгими мерами безопасности и требованиями Путина.
Так, в гостинице, где остановился глава РФ, более 75% номеров заняли сопровождающие российского лидера.
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