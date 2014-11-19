В отеле, где остановился Путин на саммите G20, более 75% номеров заняла его охрана – источник

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на The Daily Mail.

"В ходе его недолгого пребывания в брисбенском отеле Hilton во время саммита G20 блюда для Путина пробовали перед тем, как он начинал есть, чтобы убедиться, что они не отравлены, и его зачастую окружала толпа сотрудников органов безопасности", - сообщает британский таблоит.

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Кроме того, анонимный сотрудник отеля приоткрыл завесу над строгими мерами безопасности и требованиями Путина.

Так, в гостинице, где остановился глава РФ, более 75% номеров заняли сопровождающие российского лидера.