В России после падения из окна скончался журналист, писавший о гибели наемников «Вагнера» в Сирии
В Екатеринбурге, не приходя в себя после падения из окна, скончался журналист агентства «Новый день» Максим Бородин, который писал о гибели наемников ЧВК «Вагнера» в Сирии после авиаудара международной коалиции в феврале этого года.
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Об этом сообщает «МБХ медиа».
12 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Мужчина был доставлен в городскую больницу.
Главный редактор агентства «Новый день» Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью.
«Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим», — сказала она.
По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких поводов.
Бородин был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов «ЧВК Вагнера» из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер».
По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.
В МИД РФ признали, что в Сирии в начале февраля в результате авиаудара погибли пятеро и получили ранения десятки российских боевиков.