Разгром наемников "Вагнера" в Сирии: Spiegel рассказал новую версию

По мнению немецких журналистов, "вагнеровцы" погибли случайно.

Журналисты журнала Spiegel отправились в Сирию, чтобы восстановить картину боя, в котором уничтожили российских наемников "Вагнера".

Во время расследования они пришли к выводу, что российские наемники не принимали прямого участия в битве под Дейр-эз-Зором, а попали под удар ВВС США случайно, передает ТСН, ссылаясь на Spiegel.

По словам журналистов, количество погибших россиян значительно завышена в предыдущих сообщениях СМИ. По информации Spiegel, погибли от 10 до 20 российских наемников.

Журналисты также попытались воссоздать ход событий. Так, по их информации, сторонники Асада попытались перебраться с западного берега реки Евфрат на восточный. Восточный берег является зоной ответственности США, к тому же на нем расположены месторождения природного газа, известные как Коноко. Из-за этого американское командование открыло предупредительный огонь по бойцам, что заставило их вернуться обратно.

Читайте такжеПушечное мясо: в ЧВК "Вагнера" нашли группу украинцев (видео)Однако ночью "асадовци" второй раз попытались переправиться на другой берег. Они ехали с выключенными фарами, чтобы остаться незамеченными. Их поход был направлен в сторону укреплений оппозиции под Хишамом, где также находился американский спецназ. Другая вооруженная группа сторонников Асада попыталась атаковать укрепления со стороны села Табия.

Из-за угрозы окружения базы американское командование приказало ВВС и артиллерии открыть массированный огонь на уничтожение. От огня американцев погибла и небольшая группа россиян, которая по стечению обстоятельств находилась в районе Табії, но не принимала участия в боях.

В больнице в Дейр-эз-Зоре немецким журналистам сообщили, что к ним доставили около десятка тел россиян. Потом их погрузили в транспортной самолет, который взял курс на север Сирии.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.