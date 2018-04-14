Путину доложили о ситуации в Сирии

10:11, 14 апреля 2018
Мир
1929
Владимир Путин / REUTERS

«Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России», - пишет "Интерфакс". 

Читайте такжеВ Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химоружия

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии
Теги: #Путин#Сирия#ракетный удар