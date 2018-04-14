Путину доложили о ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал Иран и Россию "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Президент России Владимир Путин получает от российского Министерства обороны доклад о ситуации в Сирии. «Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России», - пишет "Интерфакс". Читайте такжеВ Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химоружия Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе. Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада. Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.

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