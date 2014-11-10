ФБР расследует кибератаку на почтовый сервис США

20:13, 10 ноября 2014
Мир
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Почтовая служба США заявила, что в результате кибератаки персональные данные более 500 тысяч сотрудников могли быть похищены хакерами. 

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Представители Почтовой службы заявили, что речь идет о датах рождения, адресах и номерах социального страхования.

Кроме того, жертвами хакеров могли стать и клиенты почты, воспользовавшиеся ее услугами с января по август 2014 года.

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