ФБР расследует кибератаку на почтовый сервис США

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Представители Почтовой службы заявили, что речь идет о датах рождения, адресах и номерах социального страхования.

Кроме того, жертвами хакеров могли стать и клиенты почты, воспользовавшиеся ее услугами с января по август 2014 года.

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