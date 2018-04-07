Посол РФ в Великобритании попросил о встрече с главой МИД страны Джонсоном

Дипломат намерен обсудить ситуацию с отравлением семьи Скрипалей.

Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко попросил о встрече с министром иностранных дел этой страны Борисом Джонсоном.

Об этом говорится на сайте посольства РФ в Великобритании.

"К сожалению, мы не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Форин Офисом. Уже давно назрела встреча посла Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также инцидента в Солсбери. В связи с этим Яковенко направил Джонсону личную ноту", - заявил представитель посольства.

Также в посольстве РФ заявили, что "надеются на конструктивный ответ британской стороны и организацию встречи в ближайшее время".

Ранее СМИ сообщили, что Скрипаль пришел в себя и заговорил.

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанном в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

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В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.

В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.