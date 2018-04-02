Путин во время очередного президентского срока опробует роль "защитника отечества" - эксперт

А в роли "Борца с коррупцией" российский лидер заодно может избавиться от "прогнившего высшего эшелона элиты, заменив его на более преданных "молодых волков".

В России Владимир Путин во время очередного президентского срока опробует роль "защитника отечества" в конфронтации с Западом.

Также, в запасе у президента России "еще и возможность попробовать себя в роли "Борца с коррупцией", рассказала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата на "Главреде".

"Сейчас Путин опробует роль "Защитника Отечества" в конфронтации с Западом. Пока что часть населения готова его в такой роли легитимировать", - отметила собеседница.

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По ее словам, в роли "Борца с коррупцией" российский лидер заодно может избавиться от "прогнившего высшего эшелона элиты, заменив его на более преданных "молодых волков". "Пока не вижу серьезных шансов на перемены в России при сохранении нынешнего режима", - добавила политолог.

"Но нужно учитывать и тот факт, что 70% россиян хотят перемен. Правда, понимают их по-разному. И главное, большинство хочет перемен сверху. Так, что потребность в переменах существует", - заявила Шевцова.

"Проблема в том, что они могут произойти только по требованию "улицы". Выйдет ли народ на улицу и когда? Мы можем лишь гадать. Но такие трагедии, как гибель детей в Кемерово (в результате пожара в торгово-развлекательном центре - ред.), могут зажечь бикфордов шнур…", - полагает эксперт.