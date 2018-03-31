Российский политолог заявила о драматическом положении Путина в связи с выдворением дипломатов

Политолог Лилия Шевцова убеждена, что это беспрецедентный случай в мировой истории.

Выслав из своих государств российских дипломатов, западные страны продемонстрировали России готовность перейти к более жестким действиям.

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата в "Главреде" подчеркнула, что так далеко ситуация не заходила даже в период Холодной войны.

"Это жест, который говорит: если вы не перестанете бить наши окна, мы готовы к более жестким действиям. Кремль сейчас мучительно ищет ответ. С одной стороны, Кремль не может отступить и потерять лицо. Следовательно, нужно отвечать аналогичными действиями. Но с другой, Кремль не хочет углубления конфронтации", - отметила спикер.

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По словам Шевцовой, впервые за время своего правления президент России Владимир Путин попал в столь сложное положение, которое может иметь непредсказуемый финал.

"Подрывается модель существования Русской системы — через использование ресурсов Запада. Вот Кремль и думает мучительно. Пожалуй, впервые Путин попал в столь драматическое положение, когда он вынужден отвечать и на внутренний, и на внешний вызовы. До сих пор ему везло и проблемы "рассасывались". Сейчас дело гораздо сложнее…", - подытожила политолог.