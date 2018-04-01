Трагедия в Кемерово: губернатор области подал в отставку (видео)

По словам губернатора, он сделал для семей погибших все, что мог.

Губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» подал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом Тулеев сообщил в своем видеообращении, опубликованном на Youtube.

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"Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них – дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы", — указал чиновник.

По его словам, он сделал все, что мог: встретился с семьями погибших и постарался решить вопросы с оказанием помощи.

«Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя это правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя», - заключил Тулеев.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.