В Сомали террористы атаковали базу миротворцев

Сначала боевики подорвали два заминированных автомобиля за пределами военного объекта, а затем открыли огонь на поражение.

Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" напали в воскресенье, 1 апреля, на базу сил Миссии Африканского союза в Сомали.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

База миротворцев была атакована в населенном пункте Буломарир в 130 км к юго-западу от столицы страны Могадишо.

По словам представителя сомалийской армии майора Фараха Османа, сначала боевики подорвали два заминированных автомобиля за пределами военного объекта, а затем открыли огонь на поражение.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в 2004 году и одно время контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений в боях с правительственной армией и пришедшими ей на помощь войсками других африканских государств и США.