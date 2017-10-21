Число жертв крупнейшего в истории Сомали теракта достигло 358 человек

Число жертв двойного теракта в столице Сомали, городе Могадишо, выросло до 358 человек, заявили в правительстве страны. Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что ранения получили 228 человек.

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Ранее сообщалось, что жертвами крупнейшего в истории страны теракта стали 300 людей.

Как сообщал УНИАН, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в теракте связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.