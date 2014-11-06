Конгрессмены США призвали НАТО купить "Мистрали", предназначавшиеся РФ

В соответствующем письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, конгрессмены заявили, что приобретение кораблей повлечет за собой финансовые потери для Франции, но отрежет президенту России Владимиру Путину путь доступа к новым военным ресурсам, сообщает "Новое время" со ссылкой на издание The Hill.

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"Осознавая то финансовое бремя, которое может понести Франция, если она с полным на то правом откажется передавать эти корабли России, мы вновь призываем НАТО приобрести или арендовать их как объекты совместного использования на море", - говорится в письме конгрессменов.

В сентябре президент Франции Франсуа Олланд сообщил о решении приостановить поставку России первого вертолетоносца "Мистраль" на фоне усиления российской агрессии в Украине.

Россия, в свою очередь, потребовала от Франции отдать либо "Мистрали", либо деньги, а также заявила о намерении подать на Францию в суд.