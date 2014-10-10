Российские СМИ: Франция снова сдвинула сроки передачи первого "Мистраля"

Франция сдвигает сроки поставки первого корабля типа "Мистраль", но пока не выходит за рамки контракта, сообщает РИА Новости со ссылкой высокопоставленный источник в сфере военно-технического сотрудничества России.

Передача первого "Мистраля" должна произойти не раньше 30-31 октября этого года, таковы сроки по контрактным обязательствам Франции.

"Франция постоянно сдвигает вправо срок передачи первого "Мистраля", объясняя это чисто техническими причинами, что допустимо в рамках контракта. Мы пока с этим соглашаемся", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеСША ищут покупателей на недоставшиеся России "Мистрали"Вертолетоносец "Мистраль" водоизмещением 21 тысяча тонн и максимальной длиной корпуса 210 метров способен развивать скорость более 18 узлов. Дальность плавания — до 20 тысяч миль. Численность команды составляет 160 человек, дополнительно вертолетоносец может принять на борт 450 человек. Авиагруппа включает 16 вертолетов, из которых шесть могут одновременно размещаться на взлетной палубе. Грузовая палуба корабля может вместить более 40 танков или 70 автомашин.

После российской агресси против Украины на Западе начали считать опасной продажу России наступательного вооружения. В середине сентября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что вертолетоносцы "Мистраль" могут попасть в Россию, если соглашение о прекращении огня на Донбассе будет соблюдаться, а процесс мирного урегулирования конфликта будет завершен.

Позже в польском оборонном ведомстве намекнули, что в случае продажи России "Мистралей" Польша может отказаться от оборонного контракта с Францией по созданию противоракетного щита стоимостью 5,8 миллиарда евро. Польша наряду с Молдовой, странами Прибалтики, а также Беларусью и Казахстаном считается возможной следующей жертвой агрессии путинской России.