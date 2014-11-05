«Мистрали» может купить Канада - СМИ

00:13, 05 ноября 2014
Мир
0 0

Канада может приобрести у Франции корабли "Мистрали".

Мистраль / info-prom.com.ua

Такое предположение делает французская газета Le Monde, пишет Украинская правда.

По мнению издания, то, что во время визита президента Франции Франсуа Олланда в Канаду его сопровождает Жиль Бонно, дипломатический советник президента DCNS (генеральный подрядчик по строительству "Мистралей"), неслучайно.

Кроме того, Канада начала программу модернизации своего военно-морского флота.

Читайте такжеФранцузское правительство не дает разрешение на поставку "Мистраля" в Россию - DCNS

Финансирование программы, как отмечается, является "беспрецедентным в мирное время" и оценивается в 35 млрд канадских долларов (28 млрд евро).

По мнению издания, DCNS, а также другие французские компании, в частности Dassault или Thales, могут надеяться на подписание контрактов.

Также, как пишет французская газета, премьер-министр Канады Стивен Харпер является сторонником жесткой линии в отношении Москвы.

В частности, он одобрил решение Франции приостановить передачу России первого военного корабля "Мистраль".

Вместе с тем необходимо отметить, что все приведенные аргументы не являются абсолютно убедительными.

Напомним, ранее сообщалось, что по условиям контракта Франция может отложить передачу вертолетоносца "Мистраль" еще на три месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter