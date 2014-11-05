«Мистрали» может купить Канада - СМИ

Такое предположение делает французская газета Le Monde, пишет Украинская правда.

По мнению издания, то, что во время визита президента Франции Франсуа Олланда в Канаду его сопровождает Жиль Бонно, дипломатический советник президента DCNS (генеральный подрядчик по строительству "Мистралей"), неслучайно.

Кроме того, Канада начала программу модернизации своего военно-морского флота.

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Финансирование программы, как отмечается, является "беспрецедентным в мирное время" и оценивается в 35 млрд канадских долларов (28 млрд евро).

По мнению издания, DCNS, а также другие французские компании, в частности Dassault или Thales, могут надеяться на подписание контрактов.

Также, как пишет французская газета, премьер-министр Канады Стивен Харпер является сторонником жесткой линии в отношении Москвы.

В частности, он одобрил решение Франции приостановить передачу России первого военного корабля "Мистраль".

Вместе с тем необходимо отметить, что все приведенные аргументы не являются абсолютно убедительными.

Напомним, ранее сообщалось, что по условиям контракта Франция может отложить передачу вертолетоносца "Мистраль" еще на три месяца.