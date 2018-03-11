Экс-шпиона Скрипаля могли отравить с помощью букета цветов – СМИ

В день отравления Скрипаль вместе с дочерью посетил могилу своей жены, которая умерла в 2012 году.

Бывший русский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены с помощью букета цветов, который они принесли на могилу жены Скрипаля.

Читайте такжеСледы отравившего экс-шпиона Скрипаля вещества нашли в ресторане в СолсбериОб этом в воскресенье сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в полиции, передает Deutsche Welle.

Ныне букет проверяется на наличие отравляющих веществ.

По данным издания, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери. Полиция сразу же опечатала могилу женщины, скончавшейся в 2012 году. Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

9 марта газета Financial Times сообщила, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России. Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации быстро пропал, Скрипаля в течение некоторого ограниченного периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что как раз это и могло стать причиной покушения на Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

10 марта министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 доказательств в деле об отравлении Скрипаля и его дочери.

Она также сообщила, что жертвы находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.