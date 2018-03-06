Лондон может ввести новые санкции против РФ, если в отравлении экс-шпиона Скрипаля найдут «российский след»

Глава МИД Великобритании пообещал, что ни одна попытка "забрать невинную жизнь на британской земле не останется без санкций, или без наказания".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил о возможности введения новых санкций против России, если будут найдены доказательства причастности Кремля к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Читайте также"Есть все признаки": в Британии подозревают Россию в причастности к отравлению экс-шпиона СкрипаляКак сообщает Sky News, глава британского МИД заявил, что пока не хотел бы «указывать пальцем» на кого-нибудь. В то же время он добавил, что ни одна попытка «забрать невинную жизнь на британской земле не останется без санкций, или без наказания».

Джонсон добавил, что Лондону, возможно, придется снова пересмотреть санкционный режим против России, если причастность России к отравлению будет доказана.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализировали 66-летнего гражданина РФ Сергея Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине примерно вдвое моложе него (позже выяснилось, что это его дочь) стало плохо в торговом центре в Солсбери. Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще троих россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипач получил убежище в Британии.