США продолжат давить на Россию из-за дестабилизации ситуации в Украине

"Кремлевский доклад" и проведенный Минфином США анализ используется для подготовки "будущих адресных санкций".

Власти США намерены продолжать оказывать давление на Россию за то, что она дестабилизирует ситуацию в Украине.

Об этом в ходе заседания Атлантического совета заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, передает РБК.

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"Мы также очень сфокусированы на том, чтобы продолжать оказывать давление на Россию за аннексию Крыма, коррупцию, за то, что она дестабилизирует ситуацию в Украине, вмешивается в выборы, нарушает права человека", - сказала она.

Замглавы Минфина США подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день, действующая администрация наложила санкции на 100 лиц и организаций из России и Украины. И это, по словам Манделкер, является лишь часть тех усилий, которые Минфин США принимает против России.

Она также напомнила "кремлевский доклад" - список из российских политиков высшего ранга, глав госкомпаний, бизнесменов и олигархов, который в конце января Минфин представил Конгрессу. По словам замглавы Минфина, этот список и проведенный американским ведомством анализ используется для подготовки "будущих адресных санкций".

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый "кремлевский доклад" - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции. В списке - 210 человек.

Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.