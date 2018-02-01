В Минфине США пообещали ввести санкции против фигурантов "кремлевского доклада"

Минфин США включил в отчет секретное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов физическими и юридическими лицами из «списка», а также для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Министерство финансов США включило в "кремлевский доклад" засекреченную часть, в которой речь идет о будущих экономических санкциях против фигурантов «черного списка» приближенных к президенту РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства финансов Тони Саега.

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После жалоб демократов в Конгрессе на то, что доклад не сопровождается новыми американскими санкциями за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года, Саег сказал, что содержание распространенного отчета является искаженным и его результатом станут новые санкции. Таким образом он подтвердил слова главы Минфина Стивена Мнучина, отмечает издание.

"Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России", – заявил Саег.

По его словам, ведомство включило в отчет секретное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов физическими и юридическими лицами из «списка», а также для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть применены санкции. В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, другие высокопоставленные политические лидеры и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.