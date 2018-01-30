Минфин США опубликовал "Кремлевский доклад" об окружении Путина

Список не является санкционным и пока что не предполагает введение каких-либо ограничений против включенных в него людей.

Министерство финансов США представило Конгрессу "Кремлевский доклад". В нем перечислены имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В список вошли 210 имен: 96 российских бизнесменов и 114 политиков и глав госкомпаний, передает РБК.

Отмечается, что список не является санкционным и, пока что, не предполагает введение каких-либо ограничений против включенных в него людей. Однако, ограничения против них могут быть введены позже.

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Список поделен на четыре части - «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи».

Среди фигурантов списка - весь состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков.

Отмечается, что Минфин США обнародовал лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть. В список российских «олигархов» включены все россияне, чье состояние оценивается более чем в миллиард долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал прямой попыткой повлиять на выборы в Российской Федерации публикацию списка приближенных к президенту России Владимиру Путину. Вместе с тем он подчеркнул, что сама публикация списка «ничего не означает».

Доклад готовили Минфин, Госдепартамент и Управление директора Национальной разведки в рамках исполнения закона «О противодействии противникам США посредством санкций», подписанного в августе прошлого года президентом США Дональдом Трампом.