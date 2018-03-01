Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем

В конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

В России создана и прошла испытания новая ракета с энергетической ядерной установкой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Читайте такжеПутин анонсировал открытие автомобильного движения по мосту в оккупированный Крым"В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет", - добавил Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат", которые заменят произведенные в Днепре советские ракеты "Воевода" (по квалификации НАТО "Сатана").