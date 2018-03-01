Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет для замены "Сатаны" (видео)

По словам российского президента, ракеты "Сармат" "почти не ограничены по дальности,

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат", которые заменят произведенные в Днепре советские ракеты "Воевода" (по квалификации НАТО "Сатана").

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Путин подчеркнул, что "все эти годы после одностороннего выхода США из договора по ПРО Россия напряженно работала над перспективной техникой и вооружением".

Читайте такжеПутин назвал главного врага России: вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю"Это позволило нам сделать стремительный большой шаг в создании новых отраслей стратегического оружия", - сказал Путин.

По его словам, при весе свыше 200 тонн ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Он отметил, что новый комплекс придет на смену "Воеводе".

Как сказал президент РФ, ракеты "Сармат" "почти не ограничены по дальности, и системы ПРО будут почти бессмысленны для борьбы с такими ракетами".

Путин также представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США.

Ранее Путин заявил, что кроме комплекса "Сармат" в конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.