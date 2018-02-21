Последствия стрельбы во Флориде: американцы массово начали уничтожать свое оружие (видео)

Американцы выкладывают в сеть видео процесса уничтожения с хештегом "минус один".

Американцы нашли свой способ борьбы с оружием. После недавней стрельбы во Флориде, жители США начали массово выкладывать в сеть видео, на которых они уничтожают свои винтовки, пистолеты и другое оружие. Под видео ставят хэштег "минус один".

Как отмечает ТСН, к движению против свободного обращения оружия присоединились также голливудские звезды: Опра Уинфри, Джордж Клуни и Стивен Спилберг.

Они пожертвовали полмиллиона долларов каждый на организацию марша за усиление контроля над оборотом оружия. Мероприятие планируют провести в марте в Вашингтоне.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, во Флориде, погибли 17 человек. Стрелком оказался 19-летний Николас Круз, которого исключили из этой школы за нарушение дисциплины.

После этого, президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум, в котором рекомендуется объявить вне закона полуавтоматическое оружие, подобное тому, которое использовалось в ходе инцидента со стрельбой в школе в Паркленде.