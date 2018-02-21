Трамп после трагедии во Флориде выступил за запрет продажи полуавтоматического оружия

Американский лидер вручил 12 гражданам США Медали доблести – высшую награду за проявление мужества при обеспечении общественной безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум, в котором рекомендуется объявить вне закона полуавтоматическое оружие, подобное тому, что было использовано в ходе недавнего инцидента со стрельбой в школе в Паркленде, штат Флорида.

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Как передает Голос Америки, об этом президент сообщил в ходе состоявшейся во вторник церемонии вручения 12 гражданам США Медали доблести – высшей награды за проявление мужества при обеспечении общественной безопасности.

Среди награжденных – пять правоохранителей из Сан-Бернардино, Калифорния, в 2015 году преградивших путь преступнику, устроившему в рабочем помещении стрельбу, приведшую к гибели 14 человек.

Церемония вручения награды состоялась вскоре после того, как президент Трамп встретился с пострадавшими в ходе инцидента в Паркленде.

В последний раз до этого Медаль доблести была вручена сотрудникам правоохранительных органов, обезвредивших преступника, в июле прошлого года обстрелявшего участников матча по бейсболу, проходившего в Александрии, Вирджиния. В ходе инцидента тогда был тяжело ранен координатор республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.