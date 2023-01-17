В целом для Украины было бы оптимально разместить от десяти батарей, говорит он.

Украина наконец получит ЗРК Patriot. Так, военный эксперт Сергей Згурец ответил, сколько таких комплексов сейчас нужно Украине, чтобы сбивать российские ракеты С-400 и другие подобные образцы.

В интервью УНИАН он отметил, что для прикрытия столицы необходимо от двух батарей Patriot (батарея ЗРК состоит из радара, пункта управления и до восьми пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты).

"А в целом для Украины было бы оптимально разместить от десяти батарей. Это - среднее необходимое количество для прикрытия ряда направлений, на которых может существовать угроза использования россиянами ракет С-400 или других подобных образцов", — подчеркнул Згурец.

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В то же время он отметил, что сбивать "Шахеды", например, нерационально ракетами Patriot за несколько миллионов.

Система Patriot для Украины

В конце 2022-го года США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошла и система Patriot. 16 января 2023 года стало известно, что украинские военные прибыли на базу Вооруженных сил США в штате Оклахома, где будут проходить учения с использование системы противоракетной обороны Patriot.

Германия ранее объявила, что отправляет Украине второй ракетный комплекс Patriot из собственного арсенала.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что учиться управлять такой техникой надо примерно полгода, но ВСУ овладеют системой быстрее.

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