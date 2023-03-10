В ВСУ заявляют, что Украине еще не передали противоракетные комплексы.

Вероятнее всего, Украина получит американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в последней версии РАС 3.

"Сегодня всем поставляется комплекс РАС 3. И мы, скорее всего, тоже получим РАС 3. Он был испытан в 97 году, принят на вооружение в 2001 году. Это последняя версия", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, у комплексов версии РАС 3 вероятность поражения самолетов составляет 80-90%, тактических ракет - 60-80%.

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"Комплексу РАС 3 нужен спутник. Это считается главной трудностью в достижении эффективности. Почему я и говорю, что с передачей нам Patriot мы получим доступ к разведданным в режиме онлайн… Иначе эффективность этот комплекса будет резко снижена", - добавил эксперт.

Системы Patriot для Украины - актуальные новости

Издание Financial Times написало, что Украина уже якобы получила одну из систем Patriot. Отмечалось, что переданную систему просто еще не применяли на поле боя.

В Воздушных силах Вооруженных сил на это заявили, что пока противоракетных систем Patriot в Украине нет:

"Сначала нас так неожиданно застает министр обороны Польши из испанского издания на прошлой неделе, здесь Financial Times пишет. Ну, нет еще пока, не видел. Когда будет, то узнаете, когда будет сбит первый рашистский самолет".