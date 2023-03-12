Оккупанты иранскими дронами сначала пытались обнаружить пункты украинской ПВО, а потом был масштабный ракетный удар.

9 марта Россия осуществила несколько волн ракетных обстрелов, чтобы обнаружить систему ПВО Patriot на территории Украины.

Как заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, Россия пробует новую тактику во время массированных обстрелов.

"Мы понимали и ожидали накопления сил и средств, отслеживали тщательно действия врага и понимали, что готовятся волнообразные атаки. Но, напомню, мы все были готовы к тому, что они будут выискивать новую тактику действий, в том числе противодействие нашему ПВО", - отметила она.

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Гуменюк пояснила, что оккупанты иранскими дронами сначала пытались обнаружить пункты украинской ПВО, потом был масштабный ракетный удар, после него с помощью БПЛА россияне хотели посмотреть последствия обстрела и напоследок был удар баллистическими ракетами.

"Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-то победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что уже Украина оснащена системами типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли оно на самом деле", - добавила пресс-секретарь.

Системы Patriot для Украины - главное

Издание Financial Times написало, что Украина уже якобы получила одну из систем Patriot. Отмечалось, что переданная система просто еще не применялась на поле боя. В ВСУ опровергли данную информацию.

На территории США бойцы ВСУ в январе начали обучение на системах Patriot.

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