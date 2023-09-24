По словам главы государства, то, что было абсолютной фантастикой еще недавно, станет реальностью.

Президент Владимир Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

"У нас много хороших оборонительных и других решений. Защитные пакеты. От Соединенных Штатов - это и артиллерия, нужные снаряды, ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины. И еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя", - заявил глава государства.

Также он напомнил, о решении Канады относительно длительной оборонной поддержки объемом полмиллиарда долларов.

"В частности, это "медеваки" - эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках. Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью", - сказал Зеленский.

"Это новое качество оборонной промышленности Украины - значительно сильнее. И это же экономика. Защита для наших городов. Предприятия, новые рабочие места для обоих наших народов - и для украинцев, и для американцев. Мы имеем четкую перспективу - то, о чем уже договорились, - новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий", - добавил глава государства.

Совместное производство оружия - что известно

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский во время пребывания в США объявил, что Киев договорился с Вашингтоном о совместном производстве необходимого оружия, в частности, систем ПВО.

"И долгосрочная договоренность - вместе будем работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами - это историческая вещь", - заявил президент.

Глава государства отметил, что сотрудничество сможет обеспечить Украине новую промышленную базу и новые рабочие места.

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