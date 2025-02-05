Мини-версия Tomahawk: дроны 'Лютый' способны изменить ход войны в Украине, - эксперт

Если объемы беспилотников удастся увеличить, а процент попаданий останется высоким, в 2025 году БПЛА "Лютый" нанесут России мощный стратегический удар, отметил специалист.

Украинский дальнобойный ударный беспилотник "Лютый" потенциально может изменить ход войны, если только его удастся построить в достаточном количестве по доступной цене. К такому выводу пришел специализирующийся на оборонных технологиях консультант Дэвид Хэмблинг в статье на 19FortyFive.

"Имея дальность полета более 1000 километров и боеголовку весом 75 килограммов, "Лютый" был ответственен за большинство недавних успешных ударов в глубине России, - отметил эксперт. - Некоторые недавние удары "Лютого" поражали цели на больших расстояниях, и украинские официальные лица утверждают, что дальность полета удвоилась. Если это правда, это, вероятно, было достигнуто за счет установки меньшей боеголовки и большего количества топлива".

По словам автора, атаки 2024 года затронули значительную часть нефтяных мощностей России, и, если объемы беспилотников удастся увеличить, а процент попаданий останется высоким, в 2025 году "Лютый" нанесет России мощный стратегический удар.

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Данным беспилотникам приписывают до 80% ударов по российским нефтяным объектам, а также другим стратегическим целям, таким как авиабаза "Энгельс", добавил Хэмблинг.

Украинский дрон "Лютый" - особенности БПЛА

Акцентируется, что сложная конструкция беспилотника, включая передовые навигационные системы и модульную полезную нагрузку, позволяет ему обходить российскую ПВО. Кроме того, отмечается, что не справляется с "Лютыми" и российская РЭБ:

"В то время как примерно половина российских "Шахедов" сбивается с помощью радиоэлектронной борьбы - или сбивается с курса украинской системой "Покрова", которая подает им ложные координаты, - у "Лютого" есть резервное инерциальное наведение, а глушение GPS/ГЛОНАСС не оказывает существенного эффекта. Теперь у него также может быть новая система визуальной навигации на основе искусственного интеллекта Eagle Eyes".

Как рассказал Хэмблинг, БПЛА "Лютый" собирается, вооружается, программируется и взлетает как самолет на участке дороги или взлетно-посадочной полосы, в то время как команда бойцов рассеивается, прежде чем россияне успеют ударят по месту запуска. Запуски координируются таким образом, чтобы несколько "Лютых" одновременно входили в воздушное пространство России вместе с другими типами, некоторые из которых являются ловушками с радиолокационными отражателями.

По данным автора, БПЛА "Лютый" производятся государственной компанией "Укроборонпром". И недавно стало известно, что официальное обозначение беспилотника - АН-196, что приписывает его знаменитой компании "Антонов".

По данным аналитиков, "Лютый" спроектирован как легкий самолет, его хвост и другие детали напоминают более раннюю конструкцию "Антонова" - АН-БК-1 "Горлица" ("Горлица").

Планер "Лютого" изготовлен из стекловолокна, армированного металлической сеткой, и имеет характерный двухбалочный фюзеляж с толкающим винтом сзади. Модульная конструкция означает, что на данный БПЛА можно легко устанавливать различные боеголовки или другую полезную нагрузку.

"Лютый" был разработан для нанесения ответного удара по целям в глубине России в то время, когда Украине не разрешалось стрелять поставляемым США оружием через границу. Вот почему этот беспилотник считается "крылатой ракетой для бедных": меньшая, медленная, дешевая и менее мощная версия оружия, такого как реактивные крылатые ракеты "Томагавк", используемые американскими войсками", - говорится в статье.

Вместе с тем, как предположил эксперт, "Лютый", возможно, не подходит для массового производства, его стоимость довольно высоко оценивают - $200 тысяч.

"Однако экосистема беспилотников Украины выдвинула несколько потенциальных альтернатив, таких как Lord, UJ-26, Beaver и Scythe, а также базу для их поддержки. Конкуренция на свободном рынке может стать движущей силой, которая превратит технологическое преимущество Украины в победителя войны", - констатировал эксперт.

Напомним, ранее УНИАН писал, что первая серийная партия дронов "Лютый" была готова в конце августа 2023 года. А его первое применение осуществили 28 августа - Силы спецопераций ВСУ ударили разными БПЛА по базе 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Крыму в Перевальном.

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