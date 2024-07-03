Тем не менее, наибольший риск для корабля представляет пожар, а не затопление.

Хуситы угрожали потопить 100 000-тонный американский авианосец Dwight D. Eisenhower в Красном море и даже заявили, что поразили его с помощью беспилотников или ракет. Эти угрозы не вызвали большой тревоги, учитывая несоответствие между вооруженными силами с одной стороны и сверхсовременным атомным авианосцем с его флотом сопровождения с другой, сообщает Forbes.

Издание отметило, мысль, что хуситы могут нанести реальный ущерб американскому авианосцу, не говоря уже о его потоплении, выглядит надуманной и маловероятной.

"Хуситы являются воплощением импровизированных сил, которые опираются на построенные в гараже беспилотники, ракеты, установленные на грузовиках, и скоростные катера-камикадзе без экипажа. Их чрезвычайно трудно атаковать в их твердых горных крепостях и городских отступлениях. Однако то, что их трудно вытеснить, не делает их эффективной наступательной силой, а бронированные военные корабли с противоракетной защитой и системой контроля за повреждениями гораздо труднее потопить, чем торговые корабли", - говорится в материале. Видео дня

По данным издания, чтобы потопить авианосец, нужно не менее 12 попаданий ракет. В то же время российский источник Topwar.Ru за 2019 год приводит еще большую цифру, предполагая, что 1-3 ракеты нанесут поверхностные повреждения, которые можно легко отремонтировать, 6-8 нанесут серьезные повреждения, и не менее 20 ракет потребуются, чтобы их уничтожить.

"Если же следовать правилам ветерана Чаки Хила, где для потопления авианосца нужно поставить на цель один фунт бомб (ориентировочно полкилограмма) или снарядов на каждую тонну корабля, чтобы потопить американский носитель USS Eisenhower, понадобилось бы от 5 до 100 боеголовок", - отметил Forbes.

При этом в материале обратили внимание, что наибольший риск для корабля представляет пожар, а не затопление. Опираясь на исторические данные, известно, что военно-морские силы США потеряли 5 крупных авианосцев во Второй мировой войне и только один из них был потоплен. Для разжигания пожара не требуется большое количество взрывчатки.

Так, издание привело пример об уничтоженном российском ракетном крейсере "Москва".

"Совсем недавно Украина поразила российский крейсер "Москва" двумя ракетами "Нептун". При массе более 9000 тонн, согласно правилу кубического корня, для потопления "Москвы" должно было бы понадобиться более 2000 фунтов взрывчатки (около 900 кг) или около 6 "Нептунов" с 330-фунтовой боеголовкой (около 150 кг). Снова возник неконтролируемый пожар, и некоторые предположили, что могли вспыхнуть хранящиеся боеприпасы. Министерство обороны России заявило, что крейсер был поврежден, но его буксировали в порт, и он затонул на следующий день во время непогоды. Учитывая, что огонь нанес ущерб, возможно, только одна ракета попала в нужное место, чтобы начать пожар, который уничтожил "Москву"", - разъяснили в материале.

Forbes подчеркнул, что не размер летящей боеголовки определяет повреждения, а риск того, что хранящиеся боеприпасы станут зарядом самоликвидации.

Атаки хуситов - что известно

Как писал УНИАН, хуситы атаковали украинское судно в Аденском заливе. В результате обстрела ранен моряк. Как известно, украинский сухогруз работает под флагом Палау, и эксплуатируется Польшей.

Также УНИАН сообщал, что нападения на суда в Красном море привели к сокращению трафика через Суэцкий канал на 66%. Боевики-хуситы, базирующиеся в Йемене, нападают на корабли, которые, по их утверждениям, имеют связи с Израилем.

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