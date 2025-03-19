Сообщается, что изделие стоит около $5000, тогда как стоимость российского дрона-камикадзе составляет более $150 000.

Украина начала применять новейшую технологию для перехвата "Шахедов", заявили в Силах беспилотных систем ВСУ.

Согласно сообщению в Telegram, операторы подразделения Darknode 412-го полка NEMESIS СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства.

Отмечается, что изделие стоит около $5000. Тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000.

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"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев. Относительно деятельности и результатов работы в данном направлении ожидайте дальнейших официальных новостей", - подчеркнули в СБС.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года британская газета The Telegraph писала, что в Украине создали дрон, который может перехватывать "Шахеды". Издание отмечало, что это управляемый беспилотник, который называется Sting. Он должен стать более дешевой заменой для зенитных ракет, которые порой приходится тратить для перехвата "Шахедов".

Перед тем, в сентябре, стало известно, что Украина активно работает над созданием дронов-перехватчиков трех основных типов. Издание Bild информировало, что речь идет о: квадрокоптерах-перехватчиках, дронах-перехватчиках типа "крыло", дронах-убийцах большого радиуса действия.

Отмечалось, что Украина надеется создать дроны-перехватчики третьего типа не позднее 2025 года.

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