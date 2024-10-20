Беспилотник Sting является более дешевой альтернативой зенитным ракетам, он дешевле и самих "Шахедов".

Украина уже длительное время разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские беспилотники-камикадзе иранской разработки Shahed-136. Британская газета The Telegraph узнала первые подробности о том, каким будет украинский дрон-перехватчик.

Отмечается, что это будет управляемый беспилотник с видом от первого лица (FPV), который называется Sting. Он должен стать более дешевой заменой для зенитных ракет, которые порой приходится тратить для перехвата "Шахедов".

The Telegraph также впервые публикует фотографию нового дрона, разработанного украинской группой "Дикі шершні". Утверждается, что этот беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км.

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"Sting - это классическая конструкция квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из его центра, где установлена боеголовка и камера. Он будет пилотироваться с земли с помощью VR-очков, которые позволяют оператору точно видеть, куда он летит. Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводиться на вражеские цели", - пишет The Telegraph.

Хотя Силы обороны уже некоторое время успешно уничтожают российские дроны-разведчики типа "Зала" и "Орлан" с помощью небольших FPV-дронов, Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы именно с Shahed-136. Ежесуточно россияне выпускают от 30 до 80 этих дронов-камикадзе, и это стало проблемой для украинской ПВО.

По словам представителя "Диких шершней", средняя стоимость дрона-перехватчика Sting "в десятки раз ниже", чем у беспилотника Shahed. Это позволит сэкономить дефицитные зенитные ракеты.

Украина создает дроны-перехватчики

Как писал УНИАН, сейчас Украина активно работает над созданием дронов-перехватчиков трех основных типов.

Первый тип - это квадрокоптеры-перехватчики. Они успешно применяются определенное время для охоты на российские беспилотники-разведчики типа "Орлан" и даже на большие беспилотники-камикадзе "Ланцет".

Второй тип - это дроны-перехватчики типа "крыло". Они должны выполнять те же функции, что и дроны первого типа, но лучше благодаря другой конструкции. Ожидается, что БПЛА этого типа появятся на вооружении до конца года.

Третий тип - это дроны-убийцы большого радиуса действия. Их задача заключается именно в том, чтобы уничтожать российско-иранские беспилотники дальнего действия "Шахед"/"Герань". Но это значительно более сложная задача. Считается, что такие перехватчики должны иметь скорость не менее 200 км/ч и большой радиус действия (по крайней мере 200, а лучше 500 километров). И при этом они должны быть недорогими.

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