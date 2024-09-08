ВСУ уже применяют коптеры-перехватчики, на подходе перехватчики типа "крыло". Дальше дело за беспилотными истребителями, которые будут летать на сотни километров.

Одним из главных козырей российской армии в украинской войне является преимущество агрессора в количестве средств воздушного нападения - самолетов, ракет, дронов дальнего радиуса действия. Последние создают едва ли не больше всего хлопот. Сейчас Украина разрабатывает несколько новых средств противодействия дронам, чтобы нивелировать преимущество россиян, пишет Bild.

Главная проблема Украины с "Шахедами" и другими вражескими беспилотниками заключается в том, что их слишком много, чтобы тратить на них драгоценные ракеты ПВО. Поэтому нужна значительно более дешевая альтернатива. Сейчас Украина работает здесь по трем направлениям:

Квадрокоптеры-перехватчики. Это нововведение уже внедрено и успешно действует определенное время. Малые дроны удалось модифицировать так, чтобы их можно было использовать не для разведки или атаки наземных целей, а для воздушного боя. По подсчетам Bild, еженедельно украинские дроны-перехватчики таранят около 50 российских беспилотников-разведчиков и даже больших беспилотников-камикадзе "Ланцет". Дроны-перехватчики типа "крыло". Проблема с небольшими квадрокоптерами заключается в том, что они могут пролететь всего несколько километров - особенно на большой высоте - поэтому российские дроны-разведчики могут легко уйти от них. Поэтому сейчас в Украине разрабатывают дроны-перехватчики с неподвижными крыльями, которые могут следовать за российским дроном на расстояние до 60 километров и на высоте до четырех километров. Дроны этого типа уже проходят испытания и должны поступить в войска до конца этого года. Дроны-убийцы большого радиуса действия . Большая цель Украины - создать "убийц беспилотников", которые смогут перехватывать и уничтожать российско-иранские беспилотники дальнего действия "Шахед"/"Герань". Чтобы такие перехватчики были эффективными, они должны иметь скорость не менее 200 км/ч и большой радиус действия (по крайней мере 200, а лучше 500 километров). И при этом они должны быть недорогими.

По информации Bild, Украина надеется создать дроны-перехватчики третьего типа не позднее 2025 года.

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Новинки вооружений ВСУ

Как писал УНИАН, с недавних пор ВСУ начали активно применять на фронте огнеметные дроны, которые в Сети уже прозвали "драконами". Серия видеороликов, опубликованных в соцсетях, показывает, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на российские позиции в лесопосадках.

Также мы рассказывали, что Воздушные силы начали тестировать украинские аналоги российских КАБов - управляемых авиабомб, которые могут лететь на дальнее расстояние, снимая необходимость для пилотов близко подлетать к вражеским позициям.

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