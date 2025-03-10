О необходимости разработки модуля УМПК повышенной дальности в РФ говорили в течение нескольких месяцев.

Россияне начали использовать новые авиационные бомбы УМПК-ПД("повышенной дальности"). Соответствующее фото опубликовали российские паблики.

Как можно предположить по фото, модули повышенной дальности устанавливают на советские 500-килограммовые авиационные бомбы свободного падения ФАБ-500М62.

В качестве носителя традиционно выступает фронтовой бомбардировщик Су-34, хотя нельзя исключать, чтобы под бомбы с УМПК-ПД адаптируют и другие самолеты Воздушно-космических сил РФ.

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По сообщению профильных российских ресурсов, о разработке УМПК повышенной дальности эксперты говорят в течение последних месяцев.

Необходимость в нем вызвана тем, что Украина подтянула к переднему краю значительные силы ПВО, которые затрудняют работу российских летчиков. Также стоит напомнить, что некоторые специалисты говорят о снижении точности УМПК из-за работы украинских систем РЭБ.

Модуль УМПК - справка

Базовый Унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК) представляет собой аэродинамический комплект, который присоединяют к свободнопадающим бомбам, превращая их в управляемые.

УМПК - относительно простая и дешевая конструкция, которая имеет два раскрывающихся в полете крыла. По мнению специалистов, цена авиабомб с УМПК не превышает несколько десятков тысяч долларов за единицу. Дальность боеприпаса может составлять около 60 км.

Напомним, в прошлом году россияне показали "таинственную" авиабомбу УМПБ Д-30СН, подвешенную под Су-34. Она имеет значительно большую дальность действия, чем обычные бомбы с УМПК.

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