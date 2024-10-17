Модуль УМПК превращает обычные неуправляемые авиабомбы в высокоточные с увеличенным радиусом действия.

Специалисты разобрали модуль УМПК и объяснили, как именно россиянам удалось сделать относительно дешевое и при этом массовое высокоточное оружие. Соответствующий материал опубликовали на портале Defense Express.

Как отмечается, сам модуль - это контейнер, оснащенный только рулевым сервоприводом, блоком навигации и управляющим блоком.

Рулевой сервопривод имеет силу до 200 кг - этого достаточно для управления полетом обычной фугасной авиабомбы. Однако, по мнению экспертов, если речь идет о крупнокалиберном боеприпасе ФАБ-3000, его мощность должна быть больше.

Всю электронику устанавливают как готовые модули, которые коммуницируются между собой на стандартных разъемах, дополнительно укрепленных клейкой лентой.

Для питания используются две аккумуляторные батареи, которые держатся на металлических хомутах. Управляющий блок представляет собой готовое однопалатное решение. Под ним можно видеть блок с гироскопом.

Также на представленных кадрах можно увидеть уже хорошо знакомую украинским экспертам антенну спутниковой навигации "Комета-М", которая, по словам специалистов, может похвастаться довольно высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

В целом специалисты обращают внимание на широкое применение в электронных компонентах западной гражданской электроники.

Для конечной сборки УМПК можно использовать исключительно ручной труд, когда готовые блоки просто устанавливаются в корпус изделия. Последнее позволяет россиянам систематически наращивать производство такого оружия.

При этом, очевидно, УМПК все еще не может похвастаться действительно высоким качеством производства. Известно, что по крайней мере часть бомб с модулями планирования падает на российскую территорию.

Украина готовит ответ на УМПК

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ начали испытывать условный отечественный аналог российских авиабомб с УМПК.

По крайней мере, такой вывод можно сделать на основе видео, которое было выложено в сеть чуть больше месяца назад.

Носителем боеприпаса стал советский фронтовой бомбардировщик Су-24М, который ранее Украина вместе с партнерами уже научила применять крылатые ракеты Storm Shadow.

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