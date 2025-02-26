По словам экспертов, устройство является не очень эффективным из-за своего веса.

Российские оккупанты нашли новое решение проблемы дефицита тяжелых беспилотников. В частности они привязали четыре маленьких дрона к раме и создали устройство под названием "Вобла". В течение последних месяцев появился целый склад таких устройств, которые теперь доставляют грузы на поле боя, пишет технологический журналист Дэвид Гемблинг для Forbes.

Несмотря на то, что они неэффективны, импровизированные дроны могут иметь потенциал, ведь БпЛА показывают, насколько адаптивной может быть беспилотная технология.

Журналист напомнил, что сейчас украинские войска используют тяжелые мультикоптеры весом 13 килограммов и более, с четырьмя, шестью или восемью лопастями ротора. Около 2 тысяч из них используют для логистики, ночных бомбардировок и миссий по установке мин. Речь идет о дронах под названием "Баба Яга", которые Россия пытается постоянно найти.

"Есть несколько российских отечественных тяжелых квадрокоптеров/мультикоптеров, которые проходят испытания и оценку, но пока нет ничего, что можно было бы серийно производить в достаточном количестве. Поэтому российские солдаты создают замену", - объяснил эксперт по российским беспилотникам и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэль Бендетт.

В то же время Гемблинг напомнил, что в прошлом году РФ изготовила более миллиона ударных FPV-дронов, которые активно используют на фронте. В то же время "Вобла" состоит из четырех квадрокоптеров, прикрепленных к раме с дополнительным центральным контроллером для управления устройством.

"Квадрокоптеры меняют скорость и направление полета, просто изменяя скорость вращения отдельных роторов под руководством полетного контроллера. В концепции "Воблы" каждый квадрокоптер выполняет роль лопасти ротора в суперквадрокоптере", - подчеркнул автор материала.

Эксперты говорят, что устройство неэффективно, ведь имеет дополнительный вес рамы и сложность управления, но все же может работать. В частности аналитик по имени Рой собрал изображения "Вобл" и отследил их развитие.

"Первые грубые деревянные воблы выглядели несколько нелепо. Но концепция сохранилась, и появилось много эффективных версий с алюминиевой рамой", - объяснил Рой.

Отмечается, что в одной из демонстраций "Вобла" пронесла противотанковую мину весом 10 кг на несколько километров, однако Рой не считает, что мины будут основной полезной нагрузкой.

"Я считаю, что для "Воблы" первоочередной задачей является пополнение запасов. В некоторых секторах украинские ПТРК не дают ни одному транспортному средству приблизиться к фронту ближе, чем на 18 километров, поэтому пополнение запасов для передовых подразделений является очень сложным", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь Бендетт считает, что такие устройства, как "Вобла" являются временным решением.

"Солдаты и волонтеры сами обращаются к проекту Vobla, потому что им нужен такой тяжелый беспилотник и они не могут ждать, пока промышленность испытает свой. Вполне вероятно, что количество российских тяжелых квадрокоптеров/мультикоптеров, поставленных на фронт в этом году, возрастет, но неясно, насколько", - добавил он.

В то же время автор материала отметил, что "Воблы" могут исчезнуть, когда РФ начнет массовое производство собственных тяжелых беспилотников.

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