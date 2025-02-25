Ракетная атака РФ этой ночью вероятно была проведена с целью разведать нашу ПВО.

В России достаточно напряженная ситуация с производством ракет, их не хватает.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев24".

"У них не хватает ракет. Там очень напряженная атмосфера с этими ракетами. Они вышли в 2022 году где-то на 120-130 ракет в месяц (производить) - больших, баллистических и крылатых. Иногда была мощность до 150. Но потом санкции стали более жесткими. А ракеты требуют больших вычислительных возможностей у себя на борту. И не каждый китайский чип на это способен и китайцы тоже не очень этими чипами разбрасываются. Поэтому там нет такого, что у них лежит куча ракет на складах. Тем более, что мы по этим складам уже "проходили", и они не знают куда их девать. Там все напряженно", - отметил он.

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Криволап предполагает, что сегодняшней атакой с использованием небольшого количества ракет россияне пытались проверить распределение наших зон ПВО, выискивали новые маршруты для следующих запусков своих ракет.

"Этой ночью Путин показал, что "ракеты у меня еще есть". Но это же смешно: 4 бомбардировщика по 2 ракеты. Причем одна видимо где-то в России упала. Мне кажется это была проверка. У нас существенно увеличились способности ПВО в авиационной компоненте и они, видимо, проверяли, как происходит распределение зон ПВО наземного базирования и воздушного. И они видимо смотрели где что, чтобы найти новые маршруты", - сказал он.

В то же время эксперт отметил, что осталась только неделя зимы.

Он также ставит под сомнение, что россияне смогут сейчас организовать мощную атаку "Искандерами". Криволап отметил, что как сообщалось в январе, у нашей северной границы размещены ориентировочно 48 пусковых установок из всех около 70, что есть в РФ.

"Эти 48 - это почти все, что они смогли сюда стянуть, потому что надо чтобы эти Искандеры угрожали еще и в других местах, особенно со стороны Прибалтики, в тех краях. Одна установка несет 2 ракеты. Это может быть и крылатая ракета, и баллистическая. Где-то 10 "Искандеров" баллистических в месяц производится. Крылатые "Искандеры" у них были, но их не очень используют, потому что ракеты не показали высокую эффективность, они подавляются РЭБом и так далее. То есть если сразу будет пуск всеми Искандерами, то это может быть достаточно мощный удар. Но надо понимать, что для того, чтобы вся эта система выехала на позиции и начала отрабатывать, надо очень много усилий. И у них таких ресурсов, судя по всему, нет", - прокомментировал Криволап.

В то же время отметил, что к этому надо быть готовыми, потому что такое все же возможно.

Относительно корейских ракет KN-23 Криволап сказал, что уже даже усовершенствованные они имеют точность до 100 метров от намеченной цели и с таким параметром ими поражать военные цели не эффективно.

Российские ракеты и их использование - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью мониторинговые каналы информировали, что российской стратегические бомбардировщики вылетели на рубежи для запуска ракет по Украине. Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что четыре самолета Ту-95МС запустили крылатые ракеты из района города Энгельс.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 25 февраля 2025 года (с 19.00 24 февраля) противник атаковал 213-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, а также нанес удар 7-ю крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Наши Силы обороны сбили 6-ти крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.

79 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.

На днях глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея в 2025 году планирует передать России 148 баллистических ракет типа KN-23.

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