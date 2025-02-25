В конце концов вражеская техника была уничтожена украинскими войсками.

На Курщине российский "танк-черепаха" почти приблизился к украинским границам, однако из-за невнимательности самого водителя был обречен на гибель, пишет военный эксперт Дэвид Экс для Forbes.

"Проехав прямо через минное поле, выдержав шесть подрывов на минах, эта бронированная машина, покрытая слоем металлического листа, похожим на навес, для защиты от беспилотников, промчалась через ничейную территорию на западной стороне удерживаемого украинскими войсками рубежа площадью 250 квадратных километров. Но, очевидно, собственная защита автомобиля обрекла его на гибель", - напомнил обозреватель.

Экс отметил, что зрение водителя, скорее всего, было затуманено дополнительными металлическими пластинами, поэтому он не заметил глубокой воронки от снаряда, которая встретилась на пути танка. Беспилотнику 47 механизированной бригады удалось зафиксировать, как российская техника перевернулась в эту яму.

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После чего украинский дрон сразу попал в поврежденный танк. Одному из оккупантов удалось вылезти из машины, однако он упал в снег неподалеку.

В то же время украинские военные предупреждали, что такое может произойти. В частности во время одного из осмотров Танка Т-62 "Черепаха", который удалось захватить украинской 22 механизированной бригаде, подполковник Сергей Мисюра назвал недостатки этой техники.

"Водитель почти не имеет обзора", - отметил он.

По словам Дэвида Экса, такая поездка "танка-черепахи" является лишь одним из многих подобных случаев, ведь полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже четвертый год.

"Российские войска фактически теряют позиции в Курске, но им удается медленно продвигаться на нескольких участках фронта на востоке Украины. Но потрясающей ценой. В целом россияне потеряли более 15 500 автомобилей и другой тяжелой техники - вдвое больше, чем украинцы", - добавил эксперт.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, ранее украинские десантники захватили в плен 11 российских оккупантов в Курской области. По словам военных, в своих подразделениях на территории России к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне активно штурмуют на Курщине. За 23 февраля на этом направлении оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, а также осуществили 346 артиллерийских обстрелов.

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