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Украина прямо сейчас отбивается от очередной российской атаки, в которой оккупанты используют ударные дроны типа "Shahed".

Воздушная тревога звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях и в Киеве.

В Киевской областной военной администрации еще в 23:08 сообщили, что в области зафиксировали движение российских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

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Дроновые атаки на Украину

Как известно, прошлой ночью украинские бойцы также отбивались от российских беспилотников. По данным Воздушных сил, в целом захватчики запустили со своей территории и оккупированного Крыма 185 "шахедов" и беспилотников-имитаторов.

ПВО удалось сбить 113 дронов, еще 71 российских беспилотник-имитатор был локально потерян. В результате атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Киевская и Хмельницкая области.

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