В компании-производителе подчеркнули, что могут начать производство Taurus в короткие сроки.

В Германии могут возобновить производство дальнобойных ракет Taurus, о поставках которых Украине уже несколько месяцев идут разговоры. Пока что решение по их передаче Киеву Берлин не принял.

О потенциальном возобновлении изготовления ракет сообщила компания-производитель MBDA Deutschland в социальной сети X. Там подчеркнули, что могут начать производство Taurus в короткие сроки.

"Есть возможность интеграции новых технических достижений. Это означает, что есть возможности сохранить потенциал продукта в ближайшие десятилетия", – говорится в заявлении компании.

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Отметим, что 19 октября посол Германии в Украине Мартин Эгер заявил, что немецкое правительство пока не будет предоставлять Украине ракеты Taurus.

Помощь Украине от Германии

2 ноября стало известно, что Германия предоставила Украине очередную партию военной помощи. В новый пакет вошли 12 бронетранспортеров, два радара TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством, разведывательные дроны Primoco ONE, системы самозащиты для вертолетов AMPS и другое оборудование.

27 октября сообщалось, что Германия передала Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Также Киев получил ракеты к IRIS-T SLS малого радиуса действия, несколько БТР, танковых тягачей HX81 и тому подобное.

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