Украинские воины бьют ракетами Scalp и Storm Shadow по оккупированной территории, отметили в ВСУ.

Украина обязалась перед Германией и США не бить по территории России дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS, которые Украина хочет получить на вооружение с целью поражения вражеских целей на оккупированной украинской территории.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона. "Украина обязалась перед нашими партнерами. Давайте говорить прямо, что ракеты Storm Shadow и Scalp мы применяем на оккупированной территории", - сообщил Игнат.

Он напомнил о поражении российского корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" и складов с боеприпасами в Крыму, а также об ударах по объектам на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской области.

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В частности, украинские летчики отработали этими ракетами филигранно и высокоточными ударами уничтожили немало техники, живой силы и руководящего состава противника.

"Украина обязалась перед партнерами не применять это оружие по территории России. Такая же позиция, очевидно, у нашего государства будет и к ракетам Taurus и ATACMS", - подчеркнул Игнат.

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Как сообщал УНИАН, на правительство канцлера Германии Олафа Шольца усиливается давление по поводу передачи Украине крылатых ракет Taurus. Важным моментом здесь может стать решение США передать Украине свои ракеты ATACMS. Предположительно, Берлин будет вынужден пересмотреть свой отказ, если США дадут Украине свои ATACMS.

Администрация президента США Джо Байдена пока не обнародовала никаких заявлений о том, что посылает свои тактические ракетные системы дальнего радиуса действия ATACMS, чтобы дать Украине толчок в контрнаступлении против российских войск. Но европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что вскоре ожидают такого заявления от США, что повысит ставки для Шольца по предоставлению Германии ракет Taurus.

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