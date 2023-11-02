Отмечается, что в этом году правительство ФРГ выделило для Украины около 5,4 миллиарда евро.

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Силы обороны получили новые бронемашины, грузовики и зимнюю форму.

На сайте правительству Германии указано, что Украине также переданы дополнительные разведывательные дроны, спутниковые терминалы SatCom и два радара для наблюдения за воздушным пространством.

Полный список военной помощи от Берлина:

12 бронетранспортеров - в дополнение к 4 переданным ранее (всего уже 16);

два радара TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством (в дополнение к 4 переданным ранее);

семь разведывательных дронов Primoco ONE;

две системы самозащиты для вертолетов AMPS;

еще 5 беспилотных надводных аппаратов (в дополнение к 15 переданным ранее);

12 грузовиков MAN TGS;

4 седельных тягача 8x8 и 4 полуприцепа (всего уже 75 и 70 соответственно);

32 спутниковых терминала SatCom (всего уже 230);

10 тысяч защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов;

30 тысяч комплектов зимней формы;

1 принтер РСВ.

Помощь от Германии - последние новости

2 октября Германия объявила о выделении пакета помощи Украине - вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы, а также радиостанции для танков Leopard и многое другое.

Видео дня

При этом ракеты "Таурус" Берлин пока передавать не будет, но официально отказа тоже не было.

10 октября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 1 миллиард евро.

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