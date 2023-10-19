Он напомнил о подготовке Германией нового пакета помощи для Украины на сумму в миллиард евро.

Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что правительство в Берлине сейчас не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Он рассказал в интервью "Европейской правде", что украинскую сторону проинформировали об этом решении.

"Пока не будет поставок ракет Taurus Украине. На мой взгляд, федеральное правительство и канцлер Германии очень ясно дали понять это. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И сейчас это – все, что я могу сказать публично по этому поводу", – сказал дипломат.

Он напомнил о подготовке Германией нового пакета помощи для Украины на сумму в миллиард евро.

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"В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия - возможно, если не учитывать США – является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО", – рассказал егерь.

По его словам, Германия предоставит Украине еще один комплекс Patriot. Речь идет о полной системе, в которую входят командный пункт, радар, несколько пусковых установок и ракеты.

Разговоры о предоставлении Украине ракет Taurus

На правительство Олафа Шольца усиливается давление по поводу передачи Украине крылатых ракет Taurus. Важным моментом могло стать решение США передать Украине свои ракеты ATACMS.

Украина обязалась перед Германией не бить по территории России дальнобойными ракетами Taurus, которые Украина хочет получить на вооружение с целью поражения вражеских целей на оккупированной украинской территории.

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