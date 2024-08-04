Система позволяет самолету заблаговременно обнаруживать атакующие ракеты и противодействовать им.

Украинские истребители F-16 получили важное оборудование для противодействия российским ракетным атакам.

Как пишет "Милитарный", пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении удалось идентифицировать по видео, обнародованным на официальном канале президента Украины в Телеграм.

Отмечается, что пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своих F-16 заказывали Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия в 2018 году. Все они должны были передать Украине F-16, поэтому нельзя сказать, самолет от какой из этих стран показан сегодня.

Видео дня

"Что касается важности MWS, то она обеспечивает жизненно важное совершенствование комплекса самозащиты F-16, поскольку позволяет самолету заблаговременно выявлять атакующие ракеты и противодействовать им", - пишет "Милитарный".

Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) - как работает система

Отмечается, что система состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика установлены на каждом из двух пилонов, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета.

Компьютер установлен в правом пилоне. Система AAR-60(V)2 передает информацию об угрозе в систему управления противодействия, размещенную в кабине пилота.

"После этого система выбирает наиболее эффективную последовательность отстрела тепловых ловушек из модуля Flare-Up, который размещен в пилоне PIDS+. Отстрел ловушек происходит под таким углом, чтобы они стреляли по диагонали вниз и не поразили ракету, установленную на кончике крыла истребителя", - пишет "Милитарный".

Сейчас Terma поставляет комплекты Flare-Up для F-16 авиации Национальной гвардии США.

F-16 уже в Украине

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, сообщили журналисты The Telegraph.

4 августа, в день Воздушных сил, украинцы увидели первые кадры полета истребителей F-16.

Между тем Институт изучения войны сообщил, что Украина пока не сможет интегрировать F-16 в обычные задачи. Причиной является то, что для реализации замыслов по использованию западных истребителей Украине необходимо большее количество бортов.

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