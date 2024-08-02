Украина пока не сможет интегрировать F-16 в обычные задачи: в ISW раскрыли причину

Для реализации замыслов по использованию западных истребителей Украине необходимо большее количество бортов.

Украина получила ограниченное количество западных истребителей F-16. Впрочем, они не заработают на полную мощность.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), вероятно, "пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет поставить эти самолеты в масштабе". 31 июля западные СМИ сообщили, что первая партия F-16 недавно прибыла в Украину и вскоре Украина получит больше самолетов в неопределенное время.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что неопределенное количество F-16 находилось в Украине 31 июля, а недавние кадры якобы показывают, как F-16 работает над украинским воздушным пространством, но украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос.

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Украинские чиновники ранее обсуждали свое намерение использовать F-16 и другие самолеты как часть более широкого зонтика противовоздушной обороны Украины в координации с существующими украинскими системами противовоздушной обороны, но неоднократно подчеркивали, что Украине нужно будет получить значительное количество реактивных самолетов, чтобы реализовать это видение.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью 1 августа призвал страны Запада поддержать способность Украины наносить удары по военным объектам на территории России и отметил, что выживание Украинского государства зависит от поддержки Западом украинских ударов дальнего действия по России.

"Украинские вооруженные силы почти наверняка не захотят или не смогут интегрировать F-16 в обычные задачи противовоздушной обороны или ударов дальнего действия, пока не получат дополнительные самолеты", - отметили в ISW.

Истребители F-16 в Украине - мнение экспертов

Силы обороны могут решить проблему наступления россиян на востоке Украины благодаря F-16, заявил полковник запаса, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Один из механизмов, как остановить россиян на востоке - это не дать им возможности сбрасывать в достаточном количестве КАБы. И одной пары самолетов F-16 будет достаточно для выполнения этой задачи. По крайней мере россияне будут постоянно бояться и уменьшать количество авиабомб", - сказал он.

По мнению эксперта Валерия Романенко, кроме противовоздушной обороны, украинские пилоты с F-16 могут нацелиться на вражескую авиацию, которая летает на низкой высоте.

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