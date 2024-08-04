Он отмечает, что шесть самолетов ничего не решают.

Самолеты F-16 наконец-то появились в Украине - сегодня, в День Воздушных сил, украинцы увидели первые кадры полета истребителей. В то же время украинский летчик-испытатель Александр Лиходид комментируя в эфире Киев24 появление F-16 в украинском небе, отмечает, что шесть самолетов ничего не решают.

"Шесть самолетов - это парадный строй на праздник Победы над Крещатиком. Что нам дали, какая у них модернизация, какое вооружение. как летчики обучаются, что нам разрешено будет - мы еще ничего не знаем", - отметил он.

Он также отметил, что женщин-пилотес F-16 нет, хотя в Украине и есть девушки, которые могут летать на истребителях.

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Летчик также рассказал, что пилоты новых F-16 - это молодежь, потому что опытные находятся на линии фронта. "Средний возраст тех ребят, которые сейчас летают в боях, - это 35-40 лет, но их нельзя забирать с линии фронта. Значит, обучаем молодых", - отметил он.

Он также добавил, что Запад "тотально боится Путина", поэтому и не дает Украине самолеты и тренажеры.

F-16 в Украине

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, сообщили журналисты The Telegraph.

Издание The Economist сообщило, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля.

4 августа, в День Воздушных сил Украины показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры.

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