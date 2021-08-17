Также начались испытания элементной базы комплектующих ЗРК С-300ПС (ПТ), С-300В1 и "Бук-М1".

Вооруженные Силы Украины должны до конца года получить от ГП "Укроборонсервис" четыре станции радиотехнической разведки "Кольчуга-КЕ".

Как сообщает Ukrainian Military Pages об этом говорится в обнародованном отчете о управление предприятием за 2020 год. В течение 2021 года должны пройти приемо-сдаточные испытания комплексов представителями Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Кроме того, предприятие начало испытания СВЧ-приборов и элементной базы комплектующих зенитных ракетных комплексов С-300ПС (ПТ), С-300В1 и "Бук-М1".

"Кольчуга" - советская и украинская автоматизированная станция радиотехнической разведки. По принципу действия представляет собой пассивный радар. До 2014 года комплекс производился на донецком предприятии "Топаз", однако после начала военной агрессии России на Востоке Украины оно было эвакуировано в Запорожской области.

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Модификация "Кольчуга-КЕ" имеет возможность работать в единой системе радиоразведки ВСУ.

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Автор: Дмитрий Захаров