В Украине успешно испытали отремонтированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга"

Станция радиотехнической разведки «Кольчуга» имеет экспортный потенциал и может конкурировать с лучшими иностранными образцами РТР.

Государственное предприятие «Укроборонсервис», входящее в состав ГК «Укроборонпром», представило восстановленную после длительного простоя станцию радиотехнической разведки «Кольчуга-КЕ».

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

«Целью сегодняшней демонстрации комплекса «Кольчуга-КЕ» является подтверждение готовности последнего к выполнению боевых задач. Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины, предоставить гарантии его работоспособности и взять на себя обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию в случае, если наши военные решат приобрести этот комплекс», - сказал директор ГП «Укроборонсервис» Владимир Воронин во время демонстрации восстановленного комплекса.

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Он добавил, что на предприятии готовы начать ремонт других комплексов РТР этого типа, которые уже есть на вооружении Вооруженных сил Украины, и предложить свой вариант модернизации.

Генеральный директор «Укроборонпрома» Абромавичюс заметил, что станция радиотехнической разведки «Кольчуга» имеет экспортный потенциал и может конкурировать с лучшими иностранными образцами РТР. «У нас есть конкретная программа модернизации этой системы, которая сделает ее действительно сверхмощным комплексом с уникальными возможностями. Причем такая модернизация будет происходить в партнерстве с частным предприятием, может стать одним из удачных примеров государственно-частного партнерства в оборонной сфере», - подчеркнул он.

В «Укроборонпроме» напомнили, что станции радиотехнической разведки «Кольчуга» производились на ГАХК «Топаз» (г. Донецк), но после начала военной агрессии России на Востоке Украины предприятие было эвакуировано в Запорожскую область.

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