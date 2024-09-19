Удары по наземным целям с самолетов Mirage-2000-5: что надо модернизировать и насколько это сложно

Эти работы должны быть выполнены в Главном управлении летных испытаний в Казо.

Истребители Mirage-2000-5, которые планируют передать Украине до конца года, нуждаются в модернизации для обеспечения возможности нанесения ударов по наземным целям. Эти работы должны быть выполнены в Главном управлении летных испытаний в Казо.

Французское издание Sud Ouest сообщает о "некоторых самолетах", не предоставляя конкретных деталей. Возникают вопросы, ведь можно было бы ожидать, что все Mirage-2000 уже имеют возможности для ударов по наземным целям. Например, французские ВВС часто использовали Mirage-2000D для таких задач, тогда как Mirage-2000-5, которые готовятся к передаче, не демонстрируют такой оснащенности.

Как пишет Defense Express, если рассмотреть фотографии эскадрилий 1/2 Cigognes и 3/11 Corse, которые единственные эксплуатируют эти самолеты во Франции, на них трудно увидеть вооружение для наземных ударов - обычно это ракеты "воздух-воздух". Хотя Mirage-2000-5 позиционируется как истребитель поколения 4+.

Видео дня

Для Mirage-2000-5 указывается возможность интеграции контейнера TV/CT CLDP от Thales, что позволяет использование бомб и ракет с лазерным наведением. Однако во Франции уже используют более новые системы - PDLCT и Damocles, которые сейчас применяются на Mirage-2000D и Rafale. Похоже, во Франции не проводили работ по поддержке или развитию наземных возможностей своих Mirage-2000-5, хотя экспортные версии самолетов имели такие возможности.

ОАЭ получили подверсию Mirage-2000-5 с индексом Mirage-2000-9, которая поддерживает интеграцию Damocles. Это свидетельствует о том, что такая интеграция уже является проверенным решением.

И хотя модернизация под новый контейнер для Mirage-2000-5 не выглядит сложной задачей из-за цифрового оснащения самолета, для Воздушных сил Украины это может быть не столь важным. На сегодня удары высокоточными бомбами выполняются без использования лазерной подсветки с самолета, благодаря JDAM-ER, сбрасываемых с расстояния около 40 км. Подобные боеприпасы, как SDB или французские AASM Hammer, уже используются на МиГ-29 без необходимости в таких контейнерах.

Поэтому ключевой целью модернизации Mirage-2000-5 является интеграция дополнительных типов боеприпасов, таких как JDAM-ER и SDB, и проверка их эффективности во время испытаний, что и объясняет роль испытательного центра ВВС Франции.

Украина получит Mirage 2000 - что известно

В июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине неназванного количества истребителей Mirage 2000-5. Также он сообщил о запланированной подготовке пилотов для управления ими.

По мнению экспертов, Mirage 2000-5 могут помочь Украине, но вряд ли существенно повлияют на ход войны, ведь являются достаточно старыми самолетами.

Вас также могут заинтересовать новости: