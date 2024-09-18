Эксперты считают, что модернизированный самолет сможет использовать авиабомбы AASM-250 Hammer или, например, американские JDAM-и.

Франция объявила, что модернизирует по крайней мере часть истребителей Mirage 2000-5, которые она ранее обязалась передать Киеву. Об этом сообщает французская газета SudOuest.

"Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, "трансформируют" в Казо (французская авиабаза, - УНИАН). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям", - говорится в сообщении.

И хотя конкретные аспекты модернизации французы на называют, украинские эксперты считают, что, скорее всего, речь идет об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), которые ранее уже поставили Украине.

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Также не исключено, что Мігаге 2000-5 адаптируют для применения американских высокоточных бомб с комплектами JDAM. Эти боеприпасы также ранее уже были переданы Киеву.

Стоит отметить, что хотя Mirage 2000-5 создавали, в первую очередь, как перехватчик, он в теории может применяться для ударов по земле.

Сами французы используют для этого более современный истребитель Dassault Rafale или специализированный ударный самолет Mirage 2000D.

Украина получит Mirage 2000 - что известно

В июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине неназванного количества истребителей Mirage 2000-5. Также он сообщил о запланированной подготовке пилотов для управления ими.

По мнению экспертов, Mirage 2000-5 могут помочь Украине, но вряд ли существенно повлияют на ход войны, ведь являются достаточно старыми самолетами.

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